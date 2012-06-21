Колишній пілот «Формули-1» Ніко Росберг вирішив провести гонку між новим електричним суперседаном Audi e-tron GT і «зеленим» болідом цієї ж компанії, який призначається для участі в змаганнях «Формули Е». За кермо гоночної машини в цьому незвичайному заїзді сів бразильський пілот Лукас ді Грассі.

Як повідомляє Carscoops, Росберг вибрав седан Audi RS e-tron GT, потужність якого становить 598 кінських сил. При активації Launch control потужність машини короткочасно виросте до 646 л. с. на нетривалий час. Розгін до «сотні» займе у машини трохи більше трьох секунд. Максимальна швидкість – 250 км на годину.

Що стосується боліда «Формули Е», то його сумарна потужність становить 335 кінських сил. Розгін до «сотні» займає у гоночного автомобіля приблизно 3 секунди.

Дрег-перегони між двома машинами Audi проходила не в найсприятливіших умовах. Під час заїздів йшов сильний сніг, проте змагання було вирішено не відкладати. Перший заїзд пройшов у рівній боротьбі, проте перед самим фінішем електричний болід зміг вийти вперед. Перед другою гонкою Росберг вирішив переглянути свою тактику і в підсумку зміг здобути перемогу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»