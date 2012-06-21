Столична влада, спільно з фахівцями Міністерства інфраструктури й Державної служби України з безпеки на транспорті запустили в роботу п’ять автомобільних комплексів вагового контролю транспорту, який прямує до Києва.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Такі комплекси відтепер цілодобово працюють на всіх в’їздах до столиці. І вже перші дні їх роботи засвідчили, що близько 20% вантажного транспорту, який прямує до міста, має значне перевантаження. А тому комплекси працюють, аби в місто не потрапляли недобросовісні перевізники, які не переймаються тим, що розбивають і нищать дороги, зокрема й нові. А влітку, під час сильної спеки, це питання набуває ще більшої актуальності.
Постійний контроль і штрафи мають змусити їх не їхати через місто, а знайти інший, прийнятніший шлях. А в Києві через такий контроль має зменшитися кількість заторів і аварійних ситуацій. Адже близько 30% тут – це саме транзитні перевезення.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»