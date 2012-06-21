Індія – один із найбільших споживачів мотоциклів усіх класів у світі. Індійські компанії також виробляють чимало двоколісних машин і на експорт, і для внутрішнього ринку.

В кінці 2019 року індійська компанія Ultraviolette представила F77 – перший електричний спортбайк, розроблений у цій країні. Через пандемію коронавірусу його вихід на ринок затримався більш ніж на рік, передає Electrek.

Директор Ultraviolette Нараян Субраманьям вирішив особисто продемонструвати, що новий мотоцикл готовий до виходу в світ. У демонстраційному заїзді він проїхав 75 км по рівнинній дорозі і близько 10 км – по серпантину. В останньому випадку він віз пасажира масою близько 80 кг і додатково 20 кг багажу в кофрах.

Ultraviolette F77 комплектується двигуном потужністю 34 к.с., який дозволить йому, на думку журналістів, змагатися з бензиновими конкурентами з об'ємом двигуна 250 куб. см. Істотною перевагою в порівнянні з ними повинен стати крутний момент в 450 Н · м.

Виробник поки що не розкриває дальність ходу на одній зарядці, а для електричних мотоциклів це дуже важлива характеристика. Експерти припускають, що Ultraviolette F77 можна заряджати на станціях швидкої зарядки для електромобілів, але точної інформації з цього приводу поки що немає.

Видання вважає, що головна потенційна гідність F77 – дуже скромна ціна. Очікується, що в Індії він буде продаватися за ціною 300 тисяч рупій (4 тисячі доларів США). Продажі орієнтовно розпочнуться в третьому кварталі 2021 року.

Для індійського ринку це означає ціну вище середньої. Але журналісти зазначають, що аналогічні моделі на американському і європейському ринках коштують удвічі дорожче. Дешевий індійський електричний спортбайк міг би виявитися дуже затребуваним. При цьому поки що немає інформації про те, чи буде новий мотоцикл продаватися в Європі, США чи Україні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»