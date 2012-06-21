Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Перший складаний смартфон від Apple можуть оснастити 8-дюймовим гнучким екраном з роздільною здатністю QHD +. На думку популярного аналітика Apple Мінг-Чі Куо, новинка очікується в 2023 році, через 4 роки після випуску пристроїв, що згинаються на Android.

Інші експерти також підтверджують інформацію, що компанія активно займається такою розробкою, і прототип смартфона вже готовий, повідомляє IXBT.com.

Apple з часом зробить це, але для цього потрібно як мінімум два-три роки. Ідеальним буде iPhone з величезним складним 7- або 8-дюймовим екраном кажуть фахівці.

Складаний iPhone показали в березні 2021 року на якісних рендерах. Повідомлялося, що крім гнучкого екрану, корпус буде нагадуватиме попередній флагман компанії – iPhone 12.

Судячи з опублікованих рендерів, поруч з блоком камер на задній панелі розташується невеликий квадратний екран, що нагадує дисплей iWatch. Очікується, що на цьому додатковому екрані можна буде побачити дату, час, а також повідомлення, в тому числі інформацію про дзвінки.