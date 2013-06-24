Влада талібів заборонила перукарям в афганській провінції Гільменд голити та підстригати бороди, заявивши, що це порушує ісламське законодавство. Релігійна поліція «Талібану» заявила, що кожного, хто порушить це правило, каратимуть. Такі самі попередження отримали і деякі перукарі в Кабулі.

У повідомленні, поширеному в салонах краси на півдні провінції Гільменд, офіцери «Талібану» застерегли, що перукарі повинні дотримуватися законів шаріату щодо зачісок і борід.

«Ніхто не має права оскаржувати це», — йдеться в розпорядженні, повідомляє ВВС. Під час першого перебування «Талібану» у владі з 1996-го по 2001 рік радикальні ісламісти заборонили модельні зачіски й наполягали, щоб чоловіки відрощували бороди. Але відтоді в Афганістані поширилася мода на поголені обличчя, а чоловіки регулярно навідувалися до перукарень, щоб зробити сучасні зачіски. Афганські перукарі побоюються, що нові правила негативно позначаться на їхніх заробітках. Адже налякані перспективою переслідування талібів чоловіки не хочуть стригти бороди і стригтися, щоб не виокремлюватися з натовпу і не наражати себе на небезпеку.