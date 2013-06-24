Україна веде переговори з кількома країнами та Організацією Об’єднаних Націй про розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна. Проте головним гарантом у цьому питанні залишається зброя, яку ми отримуємо від держав-партнерів. Про це сказав Президент Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста, повідомляє Офіс Президента.

«Для нас важливо, що ми готові випускати зерно. Ми маємо інформаційний наратив росії про те, що дефіцит харчових продуктів — через Україну, через те, що ми не вивозимо. Це неправда, і ви чудово про це знаєте», — зазначив глава держави.