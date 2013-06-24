Особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України – зручний онлайн-сервіс, доступний кожному!
В особистому кабінеті є можливість:
- одержати доступ до наявних даних персональної електронної облікової картки застрахованої особи та інших відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (анкетні дані, надана роботодавцем (страхувальником) інформація про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж);
- контролювати сплату страхувальниками страхових внесків;
- одержати доступ до наявних відомостей Електронної трудової книжки;
- надати відомості про трудову діяльність;
- одержати доступ до своїх листків непрацездатності та інших даних Електронного реєстру листків непрацездатності;
- одержати доступ до даних своєї електронної пенсійної справи;
- подати заяву на призначення або перерахунок пенсії (без особистого візиту до Пенсійного фонду України);
- подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення;
- подати дані для внесення змін до пенсійної справи;
- подати запит на підготовку документів і завантажити потрібний документ;
- подати звернення (запит, пропозицію);
- переглянути стан опрацювання своїх звернень до Пенсійного фонду України, в т. ч. прикріплених до звернень документів;
- одержувати та переглядати повідомлення від Пенсійного фонду України.
Крім того, в особистому кабінеті є можливість розрахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»
Ви зможете увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua.) за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т.ч. з використанням технології Bank ID.
Також, отримати доступ до особистого кабінету та електронних сервісів Пенсійного фонду України можна у зручному форматі – з мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів), завантаживши мобільний застосунок «Пенсійний фонд». Версії мобільного додатку для пристроїв з операційними системами Android та IOS розміщені в Goоgle Play та AppStore відповідно.