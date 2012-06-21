Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Поблизу села Свидівок під Черкасами на набережній невідомі цими днями запалили очерет. Вогонь мало не перекинувся на будиночки бази відпочинку «Тиха гавань». З іншого боку вогонь загрожував трансформаторній підстанції. Пожежа тривала кілька годин, її загасили рятувальники.
Як виникла пожежа — нині з᾽ясовують. У Держекоінспекції зазначають, що причин загоряння може бути кілька, але основних — дві: з необережності, наприклад, непогашена цигарка, і навмисний підпал. Часто траву підпалюють хулігани, рідше — люди, які страждають пристрастю до підпалів. Іноді суху траву підпалюють дорожники і зв’язківці, доглядаючи таким чином за смугою відчуження. Бувають випадки, коли навмисно підпалюють траву та очерет браконьєри, аби краще було видно працівників контролюючих органів. У деяких господарствах спеціально палять стерню, аргументуючи це тим, що так удобрюються і прогрівається ґрунт, знищуються насіння бур’янів і легше орати. Іноді спалюють траву на пасовищах, помилково вважаючи, що таким чином стимулюють ріст нової трави.
Відповідальність за випалювання стерні, пасовищ, рослинності або її залишків та опалого листя на сільськогосподарських землях, вздовж автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах, наголошують інспектори, передбачена статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та становить від 170 до 340 гривень для громадян і від 850 до 1190 гривень для посадових осіб.