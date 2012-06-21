Керівник адміністрації Суецького каналу Усама Рабіа вважає, що сума збитків від перекриття водної артерії контейнеровозом Ever Given може скласти майже 1 мільярд доларів. Ця сума включає в себе фінансові втрати і витрати на зняття 400-метрового судна з мілини.

Виступаючи 31 березня на телеканалі Sada Elbalad, Рабіа зазначив, що поки корабель Ever Given не може покинути канал, так як триває розслідування цього інциденту. Зараз судно стоїть у Великому Горькому озері – це найширша зона каналу, розташована на північ від місця надзвичайної події.

Фахівці повинні ретельно перевірити технічний стан судна. Після цього керуюча компанія прийме рішення, що робити з вантажем. Поки він залишається на кораблі. Однак, якщо власники корабля відмовляться відшкодовувати витрати, то товар конфіскують. Розслідування було розпочато 31 березня. До складу експертної комісії увійшли члени адміністрації каналу, фахівці з морського права, інженери і фахівці з питань компенсації.

Нагадаємо, що навігацію в Суецькому каналі відновили 29 березня. В акваторії накопичилося понад 300 суден, їх стали пропускати з різницею в 10 хвилин. Контейнеровози чекали своєї черги шість днів. Хоча тимчасова криза закінчилася, експерти вважають, що наслідки все ж будуть. В першу чергу економічні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»