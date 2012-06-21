Метеорний потік Травневі Акваріди досягне свого піку, 5, 6 і 7 травня. У небі можна буде спостерігати до 50 метеорів на годину, кажуть астрономи.

Швидкі та яскраві білі метеори, що летять зі швидкістю майже 67 кілометрів в секунду, будуть залишати в небі довгі сліди. Спостерігати потік можна буде неозброєним поглядом, причому найкраще це робити в досвітні години (з 2 до 4 години ранку), кажуть дослідники нічного неба.

Щоб побачити метеори, дивитися треба на південно-східний обрій, а в якості орієнтира можна використовувати Літній Трикутник – сузір'я з трьох яскравих зірок Веги, Денеба і Альтаїра. Радіант розташовується на схід і на нижче зірки Альтаїр. Додамо, що джерелом метеорного потоку є пиловий слід від комети Галлея.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»