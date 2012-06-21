Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»



Пік метеорного потоку Персеїди відбудеться в ніч на 12 серпня. Про це повідомляє The Weather Network.

Спостерігати Персеїди можна тільки раз на рік, коли Земля перетинає орбіту комети 109Р / Свіфта - Туттля.

Таке астрономічне явище відбувається, коли Земля зустрічає потік льоду, пилу і каменів, що залишилися після комети. У міру того як Земля рухається, уламки занурюються в атмосферу планети з величезною швидкістю. На цій швидкості метеороіди стискають молекули повітря на своєму шляху, поки вони не стануть розпеченими. Таким чином, чим більший уламок, тим яскравішим і довготривалішим буде метеор, йдеться на порталі.

«Якщо ви потрапите за містом або, можливо, на пляж в середу або четвер увечері, подивіться вгору! Кожні кілька хвилин або близько того ви зможете побачити яскраве світло, що проноситься небом», – розповів керівник проєкту Global Meteor Network Денис Віда в пресрелізі Західного університету.

Крім того, за даними Міжнародної метеорної організації (IMO), якщо буде ідеально яснее темне небо під час піку Персеїд можна побачити падіння від 50 до 75 метеорів на годину. Іноді ця злива може доставляти до 100 метеорів на годину і більше.

На порталі також опублікували відео з потоком Персеїди в 2020 році.