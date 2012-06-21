Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Італійська компанія Pininfarina показала концепт незвичайного електрокара під назвою Teorema. Поки автомобіль існує тільки у вигляді віртуального прототипу, про запуск такої машини в серію поки невідомо.

Довжина електрокара становить 5400 мм, що можна порівняти з Mercedes-Maybach S-Class. Teorema отримала дуже незвичайну компоновку салону – 1 + 2 + 2. Причому сидіння-трансформери можуть рухатися в різних напрямках і навіть перетворюватися на повноцінні спальні місця. Їх розробка велася спільно з компанією з виробництва меблів Poltrona Frau.

У машини відсутні традиційні педалі і рульове колесо – новинка позиціонується італійцями, як повністю безпілотний автомобіль. При бажанні водій може взяти керування на себе за допомогою спеціальних джойстиків.

Також на зображеннях у Teorema відсутні двері. Швидше за все, потрапити в салон можна прибравши висувний дах електрокара і переступивши через борт.

Про силовій установці машини інформації поки немає. У компанії лише розповіли, що автомобіль побудований на новій платформі від компанії Benteler, яка підходить виключно для «зелених» моделей.