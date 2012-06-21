Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві міняють пішохідні й транспортні світлофори, монтуючи їх на нові опори. Торік КП «Міськсвітло» оновило понад 30 пішохідних світлофорів і близько 40 транспортних. Ця робота триває й нині, нещодавно новий світлофор із LED-лампою з’явився на перехресті вулиць Героїв АТО і 23 вересня. На встановлення LED-світильників та зміну світлофорів на 2020 рік у міському бюджеті закладено майже 9 мільйонів гривень.
За ці кошти комунальники планують: виконати освітлення 20 пішохідних переходів, встановити 2 нові світлофорні системи й капітально відремонтувати ще 15 існуючих світлофорів. Важливо, що капітальний ремонт світлофорних об’єктів передбачає, крім встановлення нового світлофору, нанесення розмітки й будівництво турнікету та встановлення відповідних знаків. Нові дорожні знаки вже з’явилися й на полтавських околицях.