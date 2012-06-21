Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Конфедерація вільних профспілок України повідомила про рішення працівників вугільних шахт та збагачувальних фабрик провести в Києві акції протесту проти системної кризи в енергетичній галузі і зростання боргів по зарплаті. На переконання лідерів гірняцьких профспілок, ситуація у вугільній промисловості значно ускладнилася внаслідок низки не продуманих рішень, які останнім часом приймалися державними та законодавчими органами влади.
«Нині не працюють державні шахти Донбасу та інших регіонів і наразі країна втрачає 95 відсотків вуглевидобутку. При цьому борги по зарплаті перед гірниками України на 1 травня складуть вже майже 2 мільярди гривень. Розвиток галузі просто паралізовано, а конструктивний діалог по виходу з кризи відсутній. Тому в сьогоднішніх умовах, створених для шахтарів тих міст, які на сто відсотків залежать від сталої роботи підприємств, владі не уникнути соціального вибуху», — попереджує голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
За даними гірняцьких профспілок, свою попередню готовність взяти участь у акціях протесту в Києві підтвердили працівники вугільних підприємств з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Львівської та Волинської областей.