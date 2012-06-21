Саме на таку суму виграла грант команда науковців Сумського національного аграрного університету, яка брала участь у конкурсі Elephant Hackathon. У творчому змаганні, що відбулося в Києві, брали участь із власними проектами 20 колективів із різних куточків України. Журі ж віддало перевагу розробці сумчан, які запропонували варіант виготовлення біологічних пакетів, що розкладаються. Тож молоді науковці СНАУ, відомі як розробники органічного сала та інших харчових новинок, отримають суттєву грошову допомогу від фонду підтримки науки в Україні Elephant Fund.
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