Корейці показали своє бачення внутрішнього простору майбутніх моделей Hyundai. Вони повинні отримати багатошаровий дисплей панелі приладів і тачскрін на кермі. Такі рішення виправдали свою актуальність в рамках спеціального дослідження, яке розробники провели з Вюрцбургським інститутом науки про дорожній рух (WIVW).
Для демонстрації нонинки обрали Hyundai i30. У машину вмонтували два дисплеї, один за іншим, на відстані 6 мм. Таке рішення дозволяє візуалізувати об'ємні зображення. Крім того, користувач зможе вибирати рівень візуалізації даних у залежності від їх важливості.
Дисплеї на кермі можна налаштовувати. Їх графіка змінюється в залежності від особливостей руху і обраного пункту меню на панелі приладів. Віртуальні кнопки на рульовому колесі будуть програмованими.
Розробники пояснюють, що новітні технології дозволять водієві менше відволікатися від дороги під час водіння. Коли нововведення з'являться в серійних машинах Hyundai, поки не повідомляється.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»