Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Мюнхенський стартап Lilium продовжує роботу над повітряним таксі. У 2020 році прототип пятимісного літального апарату вже продемонстрував успішний перехід від вертикального підйому до економічного горизонтального польоту, під час якого зможе споживати лише 10% від максимальної потужності 36 електродвигунів (2000 к.с.).

Комерційний директор Lilium Ремо Гербер підкреслив, що інженери компанії націлені на дистанцію у 300 км, яка зробить аеротаксі повноцінним міжміським видом транспорту. За їхніми розрахунками, для цього апарату буде потрібно долати таку відстань менш ніж за годину і без підзарядки бортових акумуляторів. Комерційна експлуатація Lilium повинна стартувати в 2025-м, а поки в Німеччині завершено будівництво першої виробничої лінії і почалася робота над другою, більшою. До призначеного терміну вони повинні забезпечити складання сотень літаючих автомобілів на рік.

Літальний апарат проходить сертифікацію в європейському агентстві з безпеки польотів (EASA) і федеральному управлінні цивільної авіації (FAA) США. Безпілотним він не буде: Lilium Jet розрахований на чотирьох пасажирів і водія.

Надмірність рухової системи – по шість поворотних електродвигунів на задніх і по 12 на передніх крилах – забезпечує підвищену надійність і безпеку.

