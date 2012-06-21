Перша станція швидкої зарядки електричних батарей поліцейських автомобілів стала до ладу на Сумщині. Про це подбали депутати Сумської районної ради, які в рамках районної комплексної програми «Правопорядок на 2016—2020 роки» виділили відповідні кошти — 35 тисяч гривень. Відтепер сумські правоохоронці не лише швидше заряджатимуть відомчий транспорт, а й матимуть від цього значну економію.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, торік Сумський районний відділ поліції отримав два автомобілі іноземного виробництва, оснащені двома двигунами — класичним, внутрішнього згоряння, та електричним. Останній потребує спеціальної зарядки. І якщо весь процес заряджання акумуляторів раніше від звичайної розетки займав 7—8 годин, то тепер, аби повністю зарядити акумулятор гібридного автомобіля, знадобиться лише година. За словами начальника Сумського райвідділу поліції Андрія Сердюка, новий зарядний пристрій істотно допоможе правоохоронцям у проведенні профілактичної роботи та боротьбі зі злочинністю.