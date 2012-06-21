Правоохоронці Сумщини отримали чудовий подарунок від уряду Японії — 600 нових одиниць засобів радіозв’язку: 450 портативних радіостанцій, 150 автомобільних і 30 стаціонарних на суму півмільйона доларів. На їх основі буде розгорнуто сім базових станцій у шести містах області, що значно поліпшить технічну оснащеність місцевої поліції, бо радіостанції мають захищені канали зв’язку.
У церемонії вручення засобів радіозв’язку взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі, голова Національної поліції Сергій Князєв. У відомстві надають виняткового значення технічному переоснащенню всіх підрозділів і насамперед тих, які безпосередньо протидіють злочинності.