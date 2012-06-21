Поліція Бельгії вилучила майже 28 тонн кокаїну, вулична вартість якого становить 1,4 мільярда євро. Це вдалося завдяки отриманню доступу до зашифрованої телефонної мережі, яку використовували злочинці, повідомляє федеральне поліцейське управління Бельгії. Протягом шести тижнів із 20 лютого правоохоронці конфіскували 27,64 тонни кокаїну в порту міста Антверпен, а у ніч з 2 на 3 квітня вони перехопили рекордну партію наркотиків, яка становила майже 11 тонн, йдеться у повідомленні бельгійської федеральної поліції.

Фахівцям поліції вдалося зламати коди зашифрованих повідомлень наркоторгівців, передачу яких забезпечувала спеціальна служба кодування Sky ECC. Завдяки цьому правоохоронці здобули детальну інформацію про час і місце відправлення партій кокаїну, йдеться в повідомленні. Ці дані не лише стосувалися поточної операції, а й відкрили чимало схем у міжнародній контрабанді наркотиків.

Це не вперше, коли правоохоронним органам вдається отримати доступ до шифрувальних платформ, які використовують злочинці. Торік поліція Франції та Нідерландів зламала схожу платформу EncroChat. Поліцейські передали отримані дані Європолу, що дало правоохоронним органам змогу контролювати приватне спілкування зловмисників, в яке входили не лише сотні тисяч текстових повідомлень, а й фотографії.

EncroChat, який пропонував безпечну послугу обміну миттєвими текстовими повідомленнями для мобільних телефонів, був кримінальним ринком, послугами якого користувалося близько 60 тисяч осіб для незаконної торгівлі забороненими товарами, відмивання грошей та організації замовних вбивств, повідомляє Національне агентство з питань боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA). Телефони EncroChat коштували близько 2 тисяч доларів за умови шестимісячного контракту. На них уже було завантажено спеціальний додаток для миттєвих текстових повідомлень, з них можна було здійснювати дзвінки, вони мали спеціальний код, за допомогою якого можна було на відстані знищити з пам’яті всі дані.