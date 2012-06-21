У Полтаві дедалі меншає будинків, мешканці яких відмовляються створювати ОСББ. Це тому, що найближчим часом у них з’явиться істотна перевага: вони сплачуватимуть приблизно утричі меншу квартплату. До цього полтавці не йшли в ОСББ, бо в місцевого ЖЕО №2 тариф був 80 копійок, а в об’єднання — 2,5 гривні. Із запровадженням програми підтримки ОСББ на 2020—2025 роки ситуація докорінно зміниться. Жителів багатоквартирних будинків повідомили, що квартплата в місті поступово зросте до 5 гривень за квадратний метр, а для ОСББ вона залишиться на рівні 2,5 гривні.
До 20 травня 2020 року люди повинні визначитися, хто їм ремонтуватиме житло: управитель, управительська компанія чи ОСББ. Після цієї дати управителя знайде міська рада, яка укладе з ними типовий договір. У такий спосіб мешканців привчають самостійно утримувати їхню приватну власність, майно.
На реалізацію програми підтримки ОСББ на п’ять років передбачено 135 мільйонів гривень.