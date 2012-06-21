На базі Медичного центру «Нові Санжари» Національної гвардії України увосьме поспіль пройшов військово-патріотичний вишкіл «Жіночий батальйон». У ньому взяли участь майже сто жінок і дівчат Полтавщини. Для багатьох із них участь у таких заходах — звична справа. Зокрема студентка технічного університету Наталія Крутько на цих курсах побувала вже втретє, адже, на її переконання, у наш час питання самооборони дуже актуальне. Кожна дівчина повинна вміти себе захистити.
Наймолодша, 16-річна учасниця проекту Анастасія Годинок у вільний час відвідує військово-спортивний центр «Воїн», а на «Жіночому батальйоні» вона для того, щоб отримати навички з тактичної медицини. На таких курсах вчать не лише стріляти, діяти у складі мінометного підрозділу, а й основ виживання у природних умовах у зимовий період, тактичної медицини тощо.
«Зазвичай проводимо такі вишколи у травні й грудні. Обираємо вихідні, адже є люди, які працюють. Тут представниці з усієї області: Полтави, Диканьки, Решетилівки, Кременчука. 2014 року ми розпочинали саме із зимового вишколу, коли розгорнулися воєнні дії. Тоді були розмови: чому для хлопців є вишкіл, а для дівчат немає. Тому започаткували. Сподіваємося, що здобуті в нас навички вони реалізовуватимуть у мирному житті. Краще ними володіти, ніж бути непідготовленими», — розповіла головний спеціаліст Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації Марина Засенко.