У райцентрі Семенівка на Полтавщині відбулася перша, присвячена медовому бізнесу, технологіям, регулюванню ринку бджолярства, міжнародна конференція, у якій взяла участь заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева. Конференцію зініціював засновник приватного сільськогосподарського підприємства «Дружба» з Семенівки Сергій Семигреєнко. Як повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, конференція «Меди Межиріччя» повинна допомогти створенню кластеру між бізнесом, який займається бджолярством, владою та громадськими організаціями. Тобто, вона має посприяти утворенню в краї системи медового бізнесу. «Хочемо, — сказав він, — створити умови для розвитку цього важливого іміджевого бізнесу на Полтавщині. Полтавщина формує левову частину загального експорту України. Маючи європейський зовнішньополітичний вектор розвитку, виходячи на європейські ринки, за базу маємо агропромисловий комплекс, де одна зі складових – медове виробництво».
Спільно зі спілкою бджолярів і пасічників Полтавщини планують створити окрему програму підтримки його розвитку. «Ми знайшли себе в цьому кластері й свідомо підписали цей меморандум. Він накладає на нас певну фінансову відповідальність. Поліпшення технічної бази для придбання вуликів, бджолиних маток та інше дасть можливість краще розвиватися медовій галузі на Полтавщині. Сьогодні на Семенівщині створюється перший в Україні пасічний кластер», — зазначив Валерій Головко.