Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Уряд затвердив перелік доріг державного значення, будівництво, реконструкцію та ремонт яких цьогоріч гарантовано профінансують з державної скарбниці. Згідно з цією урядовою постановою на дороги Полтавщини у 2020 році держава спрямує понад 2 мільярдів 600 мільйонів гривень. За ці кошти у першу чергу реконструюють 80 кілометрів автодороги Дніпро-Кобеляки-Царичанка-Решетилівка, яка проходить через Дніпропетровську та Полтавську області, а також виконають певний обсяг ремонтних робіт на автошляхах Київ-Харків, Полтава-Олександрія й Кролевець-Пирятин.
Продовжать будівництво обходів біля міст Кобеляки, Решетилівка й села Красне; реконструкцію металевого фермового прогону мосту через річку Сула поблизу села Липове Глобинського району на дорозі Бориспіль-Маріуполь; реконструкцію мосту біля міста Гадяч через річку Псел на автошляху Лохвиця-Гадяч; реконструкцію мосту через річку Сула поблизу села Млини Лохвицького району на автомобільній дорозі Кролевець-Пирятин.