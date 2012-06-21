Понад 30 000 чоловік внесли авансові платежі за перший електричний автомобіль Porsche, повідомив головний виконавчий директор.
Ці клієнти в Європі оплатили аванс в розмірі 2500 євро за попереднє замовлення Porsche Taycan, сказав генеральний директор Олівер Блум.
«Така кількість бажаючих значно перевищила наші сподівання», – сказав Блюм.
Porsche планує розпочати відвантаження Taycan американським дилерам уже в цьому місяці і поставити 20 000 з них у наступному році.
Porsche відчуває суттєвий тиск адже, щоб конкурувати з електричним автовиробником Tesla, оскільки його генеральний директор Ілон Маск переходить до будівництва заводу в Німеччині. Завод в Берліні буде випускати 500 тисяч автомобілів на рік.
Taycan вимагає набагато більшого початкового внеску, ніж повертається плата за попереднє замовлення в розмірі 100 доларів США для Тесли. Маск хвалився минулого місяця, що компанія отримала 250 000 ранніх замовлень на електричний пікап.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»