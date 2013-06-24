З них 34 – переселенці. Загалом планують створити понад 700 нових робочих місць.

«Учасники програми напрямки підприємництва обирали різні. Найчастіше це відкриття закладів швидкого харчування та кав’ярень, медичних центрів, ремонт та обслуговування транспортних засобів, металообробка, пошиття одягу та виробництво аксесуарів для військових», – зазначила заступник начальника відділу Дніпропетровського обласного центру зайнятості Тетяна Кардель.

Щоб отримати мікрогрант за програмою «єРобота», слід надіслати заявку через «Дію», скласти бізнес-план, пройти співбесіду, дочекатися рішення Державного центру зайнятості та відкрити рахунок через Ощадбанк. Виграти можна від 50 до 250 тисяч грнивень. Ці кошти витратити на придбання обладнання, транспорту, сировини, оренду приміщення, оплату послуг маркетингу та реклами.

Дніпропетровська служба зайнятості допомагає заповнити бізнес-план та розібратися з основами оподаткування. Проводить відповідне навчання для зареєстрованих безробітних.

Тетяна Кардель додала: з квітня триває прийом заявок за грантовою програмою для захисників та їхніх родин.

«Ветерани можуть отримати 250 тисяч гривень, якщо працевлаштують одну людину. Друга програма – для чоловіків або дружин оборонців. Держава виділить 500 тис грн на розвиток сімейного бізнесу, якщо він передбачає створення двох робочих місць. Та 1 млн грн – для учасників бойових дій, що зареєстровані як ФОП. Вимога – працевлаштувати чотири людини», – пояснила Тетяна Кардель.

Заявки за програмою «єРобота» прийматимуть до 19 листопада.