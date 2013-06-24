Екскурсії, веселі розваги, нові знайомства, і все це – на березі теплого Адріатичного моря. У захоплюючу подорож до Італії відправились понад 40 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони – з найбільш постраждалих громад Нікопольського і Криворізького районів.

«Найголовніше – дати малечі відчуття безпеки, спокою та яскравого дитинства. Вдячна представництву Апостольської Нунціатури в Україні та благодійникам з організації «Карітас Італія». За запрошення наших юних мешканців області. Сподіваюсь, італійська краса відволіче від недитячих переживань. Впевнена, вони повернуться із купою вражень», – зазначила начальник Служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Олена Гуржій.

Юним мандрівникам від 7 до 18 років. Вони відпочиватимуть понад два тижні. У поїздці дітей супроводжують батьки-вихователі.

Олена Гуржій додала, що для туристів з Дніпропетровщини організували цілу програму. Дозвілля на березі Адріатичного моря. Екскурсії історичними місцями Італії, відвідування музеїв.

Італія – не перша країна, яка запрошує на відпочинок дітей Дніпропетровщини. Зокрема, нещодавно понад 90 школярів повернулись з угорського міста Мішкольці.