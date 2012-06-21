Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Реформа української охорони здоров’я передбачає, що установи первинної медичної допомоги фінансуватимуть на засадах «гроші йдуть за пацієнтом».
За новими тарифами держава платитиме тим закладам, які уклали угоду з Національною службою здоров’я України. Цей процес почався, як відомо, з 1 липня. На Львівщині першими такі угоди з НСЗУ підписали Гніздичівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Жидачівського району, Моршинська міська лікарня та Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда.
Тим часом станом на 2 липня, за інформацією прес-служби ОДА, 30 % мешканців області уклали декларації з лікарями в межах національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї», що розпочалася в квітні. У самому ж Львові цей показник вищий – уже понад 300 тисяч містян вибрали собі сімейного лікаря. А це становить понад 40% від приписного населення міста Лева.