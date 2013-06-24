Вони пізнали, що таке ворожа окупація, постійні обстріли і понівечена інфраструктура. Дніпропетровщина підтримує громади Херсонської області. Відправили гуманітарну допомогу Бериславській та Кочубеївській. Загалом – понад 50 тонн продуктів.

«Продовжуємо підтримувати один одного. Навіть під прицілом ворожих ракет. Відправили чергову партію допомоги на Херсонщину. Чотири вантажівки з продуктами поїхали до Бериславської та Кочубеївської громад. Тамтешнім мешканцям потрібна наша поміч. І ми її надаємо», – зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

До Бериславської громади вантажівки повезли майже 25 тонн продуктів.

До Кочубеївської – 27 тонн.

У фурах макарони, соняшникова олія, цукор, згущене молоко, печиво, чай.

Бериславська громада пробула в окупації понад 8 місяців. Знову стала вільною в один день із Херсоном – 11 листопада. До захоплення у ній мешкали понад 18 тисяч людей. Нині не більше 7 тисяч.

«Ворог лише за 5-6 кілометрів – на лівому березі. Щодня гатить з артилерії, тероризуючи людей. Обстрілює інфраструктуру і помешкання. Найбільше дістається Бериславу. У місті все ще відновлюють воду, світло, газ», – розповів начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

У Кочубеївській громаді жителів вдвічі менше, ніж до війни – 1,5 тисяч. Пошкоджено майже 20% об’єктів інфраструктури та будинків.

«Я не перший раз везу гуманітарку на території, які найбільше постраждали від війни. Набачився руйнувань. Як там люди живуть і наскільки їм потрібна допомога»,– сказав водій Артем.

Дніпропетровщина доправляла гуманітарні вантажі й до звільненого Херсону. А ще до Високопільської громади. Крім цього, допомагала Миколаївщині.