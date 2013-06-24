Це - книжки для п’ятикласників. Їх отримали 9 закладів регіону,

«Польська мова зараз дуже популярна. У деяких школах регіону її викладають як другу іноземну. Сучасні підручники стануть там в нагоді», – зазначив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Олексій Полторацький.

Учителька Ірина Манько викладає польську в одному з ліцеїв області. Каже: діти зацікавлені у такому навчанні.

«Ми провели опитування серед учнів ліцею. Майже 75% п’ятикласників захотіли вивчати польську. Багато з них були у цій країні або планують туди поїхати. Деякі хочуть там навчатися, коли підростуть», – розповіла вчителька.

Підручники придбали коштом міжнародних спонсорів. Їх передали школярам Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Слобожанського.