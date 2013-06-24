«У бебі-боксі – найнеобхідніші речі для немовляти. Підгузки, пелюшки, боді, «чоловічки», ковдра, засоби гігієни та багато іншого. Замість нього можна обрати виплату в 6816 гривень. Проте якщо батьки купували б все, що є в пакунку малюка, окремо – витратили б більше», – розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.

Бебі-бокс можна отримати одразу в пологовому. Ще один варіант – звернутися до управління соцзахисту. Туди ж потрібно йти тим, хто хоче отримати грошову компенсацію. Оформити виплату можна й у ЦНАПі або на порталі «Дія».