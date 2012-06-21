Пандемія коронавірусної хвороби спричинила зростання корупції в Євросоюзі. Про це свідчать дані опитування, яке провела організація Transparency International (ТІ) серед 40 тисяч людей у 27 країна-членах ЄС у період від жовтня до грудня 2020 року. За підсумками опитування, менше половини громадян ЄС вважають, що влада впоралася із кризою, спричиненою коронавірусом, прозоро. А 60% у Франції, Польщі та Іспанії так не вважають.

У деяких країнах опитані заяви­ли, що одні політики використовують кризу як привід підірвати демократію, а інші — як шанс отримати прибуток. Загалом 62% учасників назвали корупцію великою проблемою, а третина опитаних європейців вважає, що корупція у їхніх країнах зростає, ще 44% не бачать жодного поліпшення ситуації.

Більшість опитаних назвали найкорумпованішими членів національних парламентів. Респонденти не схильні вважати причетними до корупції представників великого бізнесу. Громадяни ЄС критикують тісні відносини між бізнесом і владою. Близько половини вважає, що підприємці дають хабарі урядовцям, щоб забезпечити собі вигідні державні контракти, а великі компанії часто уникають сплати податків.

29% опитаних визнали, що використовували особисті зв’язки, щоб отримати доступ до медичних послуг. Лише 6% респондентів заявили, що були вимушені платити для цього хабарі. Найвищий рівень медичного хабарництва в Румунії (22%) і Болгарії (19%), а використання знайомств у цій галузі — в Чехії (54%) та Португалії (46%).

«У кризових ситуаціях у галузі охорони здоров’я використання особистих зв’язків для доступу до державних послуг може завдати такої самої шкоди, як і хабар. Оскільки люди зі зв’язками можуть поза чергою зробити щеплення від COVID-19 або отримати медичну допомогу раніше, ніж ті, кому це необхідніше. Можна втратити людські життя», — заявила голова Transparency International Делія Феррейра Рубіо.

Хоч у суспільстві панує думка про небажання урядів боротися з корупцією, і чимало громадян бояться сигналізувати про вимагання хабарів, 64% опитаних громадян ЄС вважають, що звичайні люди можуть змінити ситуацію в боротьбі з корупцією. Автори опитування переконані, що ці дані можуть стати фундаментом, аби політики, бізнес і суспільство змогли провести необхідні реформи.

«Проте загальні підсумки опитування варто розглядати як сигнал тривоги для національних урядів та інституцій Євросоюзу», — зазначив директор Transparency International Мічіл ван Хултен.