Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За інформацією компанії Укравтопром, упродовж липня 2020 року свою першу реєстрацію пройшли 34,3 тисяч уживаних автівок, які було завезено з-за кордону.
Як повідомляють фахівці компанії, це на 43% більше, ніж у липні 2019 року, а також на 17% більше, ніж у червні 2020 року.
Як не дивно, але дія карантину в Україні ніяким чином не вплинула на зменшення обсягів завезення та попиту на уживані автівки. Так, з початку 2020 року в Україну було завезено 173,6 тисяч таких автомобілів, а це, як свідчать аналітики, в чотири рази більше, показника за цей же період торік.
Найбільш популярними серед українців є уживані Volkswagen Passat, Renault, Skoda Octavia.
Як зазначає ресурс Автоконсалтинг, тепер купівля уживаних автівок може відбуватися за кредитом, які надають великі компанії, що займаються завезенням різноманітної автотехніки. Мінімальні платежі у залежності від обраної моделі, першого внеску та терміну кредитування в таких фірмах складають від 65 до 121 гривні на день.