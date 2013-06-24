Народилося 32 дівчинки та 31 хлопчик.

«Для наших медиків пологи поза лікарнею завжди хвилюючі. Вони мають «вимкнути» емоції, бути сконцентрованими, діяти швидко та виважено. Від цього залежить життя двох людей», – зазначив генеральний директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

У «швидких» та вдома найчастіше народжували жінки у Кам’янському та Криворізькому районах. Там було по 16 таких випадків.

«Найчастіше жінки народжують поза медзакладом, бо запізно звертаються до лікарів. Нині корективи вносить і війна. Наприклад, у Криворізькому районі у породіллі почалися перейми, коли поліцейські вивозили її з-під ворожого обстрілу. У безпечному місці їх вже очікувала «швидка». Прямо в ній лікар прийняв пологи. Народився хлопчик», – розповів Радій Шевченко.

Він додав, що бригади області працюють на нових «швидких». Там є все необхідне, аби моніторити стан жінки та немовляти, за потреби – надати першу допомогу.