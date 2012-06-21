Компанія Porsche випустила відеоролик, що дає уявлення про позашляхові можливості нового електричного крос-універсала Taycan Cross Turismo. Ролик опублікували в YouTube.

У відео показано, як автомобіль їздить в керованому заносі по льоду замерзлого озера, обганяючи нарти з собаками. Потім дія переміщається в африканську пустелю, де електрокар змагається у швидкості з гепардами.

Серійна версія Porsche Taycan Cross Turismo дебютувала в березні нинішнього року. Топова модифікація «високого» універсала укомплектована електричними агрегатами з сумарною піковою віддачею 761 к.с. і 1050 Нм крутного моменту.

Такий автомобіль за замовчуванням укомплектований повнокерованим шасі, де задні колеса можуть повертатися під невеликим кутом, підвищуючи маневреність на малих швидкостях і стабільність – на високих. Топовий Taycan Cross Turismo долає рубіж в 100 км / год за 2,9 сек. (Всього на 0,1 повільніше ліфтбека), а його максимальна швидкість примусово обмежена 250 км на годину.

У базове оснащення всіх версій входить трикамерна пневматична підвіска з електрогідравлічною системою Smatlift, що автоматично піднімає автомобіль перед нерівностями. Крім цього для електромобіля запрограмований додатковий позашляховий алгоритм роботи мехатроніки під назвою «Gravel» («Гравій»), якого немає у стандартній моделі Taycan.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»