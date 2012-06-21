Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині успішно завершили проєкт «Сільські жінки Сумщини», який втілений зусиллями активістів ГО «Ліга сучасних жінок» за підтримки Департаменту соціального захисту Сумської ОДА.
Один із результатів роботи – випуск календаря на 2020 рік, де вміщені творчі портрети представниць кожного із 18-ти районів краю. Різні за професіями, родом занять, усіх їх об’єднує професіоналізм, відповідальність, а разом з тим жіночність, краса, турботливість як дружин, мам, сестер.
Таким чином створено колективний збірний портрет жінок Сумщини, які вносять вагомий внесок у розвиток краю, місцевих громад, утвердження засад гуманізму, доброти, порядності.