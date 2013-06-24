Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це рішення Кабінет Міністрів України прийняв 13 червня.

Цим рішенням спрощено:

процедуру державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів, що надасть можливість отримувати зазначені послуги в електронній формі;

скасовано необхідність обовʼязкового проведення експертного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів (тепер таке дослідження здійснюватиметься за бажанням власника транспортного засобу);

визначено, що обовʼязковим проведення експертного дослідження є виключно для транспорту, який перебував в експлуатації за кордоном та підлягає першій державній реєстрації в Україні.

Нагадаємо, що заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий наголосив, що завдяки цим нововведенням процедура перереєстрації автомобіля стала ще зручнішою та доступнішою.