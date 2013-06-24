Бета-тестування послуг завершено. Технічні процеси були відпрацьовані за участі 250 моряків. Видано 46 кваліфікаційних документів, понад 200 моряків записалися на кваліфікаційний іспит (CES 6.0). Про це повідомляє Урядовий портал.

Для моряків через портал Дія доступно дві ключові послуги: присвоєння або підтвердження звання/кваліфікації та запис на кваліфікаційний іспит (CES 6.0) для подальшого отримання кваліфікаційних документів.

«У рамках реформи дипломування моряків ми повністю змінили формат отримання послуг – моряк з будь-якої точки світу може швидко та без контакту з посадовцями отримати необхідні для роботи документи. Державний сервіс захищає моряків від отримання підроблених документів, а зведений до мінімуму людський фактор – не дає шансу на схеми. Півроку боротьби з тими, хто багато років звик заробляти мільйони на українських моряках. Більше не буде складних та непрозорих процесів подачі, видачі, сторонніх посередників. Все буде максимально прозоро та просто, відповідно до міжнародних вимог та стандартів», - прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Важливо, що весь процес від подачі заяви до отримання рішення Державної кваліфікаційної комісії, яке моряк отримує в Дії та на електрону пошту, займає не більше 5 днів. Наступний крок – підписання представником Адміністрації судноплавства та автоматичне отримання електронного образу такого документа в особистому кабінеті на Порталі Дія. Оригінал документа моряк забирає в Адміністрації судноплавства або особисто, або через свого представника. У разі відмови у видачі документа так само через портал Дія можливо швидко подати апеляційну скаргу.

Для того, щоб скористатися послугами достатньо зареєструватися на порталі Дія diia.gov.ua та за допомогою електронного підпису обрати необхідний сервіс та подати заяву.

Впровадження електронних послуг – результат спільної роботи команд Мінінфраструктури, Адміністрації судноплавства, в співпраці з Мінцифри за підтримки проекту TAPAS/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах USAID / UK aid. Більше жодних непрозорих процесів, довгих очікувань і звичних посередників. Обробка поданих моряком документів проходить електронно співробітниками Адміністрації судноплавства, де кожен крок співробітника фіксується, та аудиторський слід неможливо знищити.

Реформа дипломування моряків продовжується з метою приведення всієї галузі у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема до Міжнародної конвенції ПДНВ 1978 року.