Вони тримають свій медичний фронт попри втому. Поспішають на виклики до хворих та постраждалих від ворожих обстрілів. Інші підхоплюють естафету у приймальних відділеннях. Далі – робота в маніпуляційних, операційних та реанімаціях. Допоки життя не буде врятоване. Одинадцятьох медиків області відзначили вітальними листами.

«Ворог гатить по цивільній інфраструктурі – страждають мирні. Він руйнує будинки людей і ті втрачають майно, здоров’я. Але на допомогу їм приходять медики. Відновлюють і тіло, і душу, – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. – Наші рятівники у білих халатах жодного разу за війну не склали рук. Вони впевнено тримають свій надважкий фронт».

Серед них і пані Валентина. Вона лікарка станції екстреної медичної допомоги. Службі присвятила майже сорок років. Працює у Нікопольському районі.

«Пам’ятаю, як наша бригада поспішала на виклик, аж раптом почався обстріл. Рушити з місця ми не могли майже чотири години. Наче перед очима і мама з донькою. У їхній дім прилетів ворожий снаряд. Вони з пораненнями, світла немає. Надавали першу допомогу під ліхтарями», – ділиться лікарка станції екстреної медичної допомоги Валентина.

Через пані Людмилу за день проходять десятки людей. У першу зміну – вона у приймальному відділенні. У другу – працює трансфузіологом.

«Зараз чимало пацієнтів й з інсультами та інфарктами. Вони тяжкі і їм потрібна наша допомога. Причин їх стану чимало. Дався в знаки і стрес через війну. Важко, але ми сильні, бо разом. І у нас все буде добре», – резюмує лікарка приймального відділення одного з медзакладів області Людмила.

Серед нагороджених – фахівці з Дніпра. А ще – Криворізького, Нікопольського, Павлоградського та Новомосковського районів.