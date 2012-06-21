Незважаючи на кризу, люди охоче скуповують нові iPhone 12. Через попиту на них постачальники Apple виявилися змушені працювати понаднормово.

Згідно з інформацією галузевих джерел, постачальники iPhone намагаються вирішити питання обмежених запасів смартфонів на деяких ринках. Навіть доставка за попереднім замовленням у деяких регіонах затримується на 2-3 тижні, а іноді і на 3-4. Причина тому – великий обсяг замовлень з боку місцевих операторів.

Через такий дефіцит «яблучної 12» збирачі iPhone компанії Foxconn і Pegatron, а також постачальник модулів камери Genius Electronic Optical (GEO) стали працювати понаднормово і наймати додаткових робітників для збільшення обсягу виробництва. GEO, наприклад, вже заздалегідь запланував понаднормові зміни на листопад і грудень.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»