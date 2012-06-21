Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На залізничній станції та на підїздах до неї завершують підготовку до стартового рейсу потяга, який зєднає Закарпаття й Україну зі столицею Угорщини Будапештом. На колії дільниці, що з’єднує Мукачево з державним кордоном, тривають роботи із заміни непридатних шпал та скріплень. Цю роботу обіцяють завершити в стислі терміни.
Тим часом у місті над Латорицею готують нову посадкову платформу, яка виводитиме потяги зі звичної української колії на європейську завширшки 1435 мм. Поряд із цим залізничники доводять до ладу і вдосконалюють усю інфраструктуру, оновлюють вокзальні приміщення, перефарбовуючи їх.
Мукачівськаміська влада взяла на себе зобов’язання відновити автошляхи, прилеглі до вокзалу і залізничних переїздів. Все робиться для того, щоб гарно зустрічати іноземних гостей.
Чотириста кілометрів від Мукачева до Будапешта потяг долатиме всього-на-всього за 6 годин, а вартість квитка становитиме від 700 до 1000 гривень. Дорогою мандрівники проїзждатимуть через угорські міста Дебрецен і Ньїредьгаза.
Зараз на порядку денному – узгодження між українською та угорською сторонами графіка руху. У складі міжнародного потягу будуть два вагони, а по мірі зростання пасажиропотоку рухомий склад будуть нарощувати. Втім, уже зараз усі квитки на перший рейс, який відбудеться 1 серпня, продані.