У Сумському навчальному пункті загону технічної служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області відбувся перший випуск командирів відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 15 слухачів отримали відповідні свідоцтва та посвідчення про підготовку з надання домедичної допомоги. Цьому передувала чотиримісячна насичена програма, під час якої нинішні командири відділень ретельно вивчали загальні й спеціальні дисципліни, шліфували професійну майстерність, на практиці вдосконалювали набуті навички.
Навчальний пункт має багату історію, яка веде початок із 1932 року, коли в обласному центрі відкрили пожежно-технічну школу молодших техніків. Нині тут готують фахівців за такими спеціальностями: пожежник-рятувальник, машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу, радіотелефоніст.
Раніше, щоб стати командиром відділення, сумські рятувальники змушені були навчатися в навчальному центрі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на Харківщині або у Вінницькому вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Як наголосив заступник начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації обласного управління ДСНС Сергій Галат, цей випуск особливий тим, що нові кадри вперше підготували в рідних стінах фахівці пожежно-рятувальної служби області.