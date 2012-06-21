Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Масштабну лісову оборудку викрили оперативники Управління Служби безпеки України в Сумській області. Разом з представниками ГУ Національної поліції Сумщини від процесуальним керівництвом обласної прокуратури встановлено, що за потуранням групи посадовців агролісгоспу незаконно рубали дерева комунального лісового фонду краю.
Як повідомила пресгрупа УСБУ в Сумській області, посадовці всупереч законодавству виписували квитки, завдяки яким можна було проводити повторні санітарні рубки, а деревину реалізували комерційним структурам.
У ході проведених обшуків вилучено документацію, що підтверджує незаконну схему. Загалом, за попередніми підрахунками, комунальному лісовому господарству Сумщини завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень.
Зараз тривають слідчі дії, одному із учасників схеми оголошено про підозру, розпочато кримінальне провадження за відповідними статтями і частинами Кримінального кодексу України, аби всі учасники незаконної оборудки понесли відповідні покарання.