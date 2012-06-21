Приємна звістка надійшла цими днями на адресу Сумського національного аграрного університету: старшого викладача кафедри технології харчування кандидата технічних наук Дмитра Бідюка удостоєно премії Кабінету Міністрів за особливі досягнення у розбудові країни за 2018 рік.Свого часу «Урядовий кур’єр» розповідав про унікальні розробки молодого сумського науковця: виготовлення харчових екологічно чистих пакетів, посуду, які можна використати як харчові продукти чи переробити, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Нині Дмитро Бідюк вивчає і досліджує нові варіанти виробів, які можуть стати проривом не тільки в національній, а й європейській і світовій екології.
Усього Кабінет Міністрів відзначив 20 представників молоді за особливі заслуги в охороні навколишнього природного середовища, захисті населення, майна, тварин у надзвичайних ситуаціях тощо.