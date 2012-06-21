Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час телефонної розмови з главою уряду Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом висловив підтримку грецькому народові у зв’язку з масштабними лісовими пожежами.

Кіріакос Міцотакіс подякував уряду та Президенту України за направлення 100 українських пожежників на допомогу грецьким вогнеборцям. Глава грецького уряду підкреслив, що враховуючи значний досвід українських пожежників, буде ініціювати співпрацю на рівні рятувальних служб двох країн.

Денис Шмигаль зі свого боку побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин Astra Zeneca.

Під час розмови сторони також обговорили розширення двостороннього співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційних сферах.

«Вважаю, що наші країни мають значний потенціал для розвитку торговельно-економічного співробітництва, зокрема у сферах сільського господарства, IT, туризму, космічної галузі, суднобудування. Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо посилити динаміку нашої торгівлі. Цьому, зокрема, сприятиме проведення чергового засідання Міжурядової Спільної українсько-грецької Робочої Групи з економічного, промислового, технічного та наукового співробітництва», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль також підкреслив, що Україна високо цінує підтримку Грецією її суверенітету й територіальної цілісності. Він також подякував за відповідну підтримку України як на національному рівні, так і в межах міжнародних організацій.

«Переконаний, що Ваш візит в Україну на запрошення Президента України на інавгураційний Саміт Кримської платформи та на святкування Дня Незалежності України сприятиме подальшій розбудові взаємовигідної співпраці між нашими державами», — резюмував Денис Шмигаль.