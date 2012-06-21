Прем’єр-міністр Володимир Гройсман перебував учора з робочою поїздкою на Хмельниччині. «Дорога Н-03 Житомир — Чернівці. Ділянка у Хмельницькій області. Дорожньої техніки тут не бачили із 1970 року. Із квітня ми почали капремонт і розширення полотна. Фінансуємо роботи за окремою бюджетною програмою», — так лаконічно він описав початок роботи в області на своїй сторінці у Твіттері. Пізніше Володимир Гройсман повідомив про поставлену будівельникам вимогу — закладати у проект робіт затверджені норми безпеки руху: «Особливо тут, бо до ремонту саме на цій ділянці кількість ДТП сягала сотень на рік». 2018-го в бюджет на безпеку на дорогах закладено понад 2 мільярди гривень. «Наступного року продовжимо наші програми. Усе це збереже здоров’я і життя людей», — запевнив Прем’єр на своїй сторінці вже у Фейсбуці.У Кам’янці-Подільському глава уряду провів велику нараду з питань безпеки дорожнього руху. Завітав він і до місцевого університету, який цього року відзначає 100-річчя. Перебіг поїздки можна було спостерігати в режимі реального часу на його сторінці у ФБ.
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