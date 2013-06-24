Польща вчора передала Україні чотири танки Leopard 2, решта буде трохи згодом. Про це заявив Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

Він додав, що незабаром Польща передасть чергові танки й зазначив: Варшава переконує партнерів з ЄС та НАТО, щоб вони так само передавали Україні Leopard 2. Матеуш Моравецький вручив Володимирові Зеленському символічне підтвердження передачі танків, зауваживши, що Польща з успіхом будує коаліцію країн, які передаватимуть Україні ці машини.

Володимир Зеленський наголосив, що вважає візит Прем’єр-міністра Республіки Польща в день річниці повномасштабної агресії росії символом єдності й солідарності наших народів. Польща була з нами до початку повномасштабного вторгнення рф, кожну хвилину впродовж останнього року і, переконаний глава держави, буде до нашої спільної перемоги.

Президент України поінформував, що обговорив з Матеушем Моравецьким весь спектр оборонних питань, зброї для України, завдяки якій може бути пришвидшено російську поразку на полі бою.