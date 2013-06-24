12 вересня презентували гарячу новинку 2023 року. Apple iPhone 15 – абсолютно новий флагманський смартфон компанії Apple був представлений в оновлених кольорах – зелений, блакитний, жовтий, рожевий, чорний. Новинка радує потужним процесором А16 Bionic, покращеними можливостями штучного інтелекту, професійною камерою, барвистим OLED-дисплеєм Super Retina XDR та довгоочікуваним роз'ємом USB-C. Також новинка Apple iPhone 15 демонструє високі показники автономності, цілий день радуючи користувача активною роботою.
Що нового отримав iPhone 15?
Айфон 15 оновив зовнішні деталі, змінивши гострі краї на елегантно обтічні рамки. Верхня частина екрану вмістила багатофункціональний виріз Dynamic Island, який раніше отримали тільки Pro версії. Ряд оновлених особливостей начинки:
універсальний порт USB Type-C, який підтримує прискорений заряд;
NameDrop - поділитися контактними даними можна одним дотиком смартфонів (підключивши AirDrop);
камера: замість 12-мегапіксельного об'єктиву iPhone 15 отримав основний датчик на 48 МП;
оболонка iOS 17: видалення фону фотографій, масштабне покращення роботи iMessage, підтримка цифрових посвідчень особистості в Wallet, шумозаглушення при дзвінку.
Характеристики iPhone 15
Apple iPhone 15 отримав такі характеристики:
чіп Apple A16 Bionic (знижує навантаження акумулятора на 30%);
OLED-дисплей Super XDR;
підтримку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, чіпа U2;
6 Гб оперативної пам'яті;
сховище на 128/256/512 ГБ.
Інноваційну швидкість і чуйність iPhone 15 забезпечує встановлений, на 10% потужніший за попередника, чіпсет A16 Bionic, виготовлений за 4-нанометровим техпроцесом. Незабутній досвід користування забезпечують 6-ядерний CPU (2 продуктивні та 4 енергоефективні), а також 5 графічних ядер.
Дисплей Super Retina XDR
Витончений OLED-екран із технологією підсвічування mini-LED дозволяє оживати будь-якому контенту. iPhone 15 демонструє неймовірно насичене зображення навіть у сонячну погоду, завдяки вдвічі збільшеній піковій яскравості - 2000 нит при перегляді HDR-контенту. Можливості 60-герцової частоти оновлення створює незабутні враження від перегляду, передачі плавності відтворюваного контенту або ігрових локацій.
Дизайн
Айфон 15 відразу приковує погляд елегантними округленими краями корпусу, які максимально зручно лягають в руку. Основні габарити моделей:
товщина - 7,8 мм;
довжина - 147,6 мм;
ширина - 71,6 мм;
вага - 171 г.
Задня панель отримала матовий фініш, головний екран захищений міцним склом Ceramic Shield, який практично безшовно з'єднаний алюмінієвою рамкою. Таке рішення додає стійкості, підвищеної водостійкості та надійної удароміцності смартфону.
Камера iPhone 15
Можливості камери:
Основна 48 МП: 26 мм, діафрагма ƒ/1,6, оптична стабілізація зображення зі зсувом сенсора, 100% фокусування пікселів, підтримка фотографій надвисокої роздільної здатності (24 МП та 48 МП).
Надширококутна 12-мегапіксельна камера: 13 мм, діафрагма ƒ/2,4, кут огляду 120 °.
12-мегапіксельний 2-кратний телеоб'єктив (з чотирипіксельним сенсором): 52 мм, діафрагма ƒ/1,6, оптична стабілізація зображення зі зсувом сенсора, 100% Focus Pixels.
2-кратне оптичне збільшення та 2-кратне оптичне зменшення; 4-кратний оптичний зум.
Цифровий зум до 10x.
Фронтальна камера демонструє високий рівень зйомки деталізованих відео формату 4К. Роздільна здатність 12 Мп видає приємну яскравість зображення навіть при недостатньому освітленні, значно підвищуючи комфорт спілкування в FaceTime.
Оформлення попереднього замовлення в інтернет-магазині Stylus
Вигідно купити Apple iPhone 15 можна онлайн на сайті Stylus.ua - всього в кілька кліків! Додайте вподобаний смартфон в електронний кошик, вибравши зручний спосіб оплати - готівкою при отриманні, банківською картою онлайн. Відправимо замовлення до будь-якого міста України