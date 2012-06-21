Відповідно до указу №371/2021 22 українських військовослужбовців ЗСУ були відзначені державними нагородами. Військові були нагороджені за особисту мужність й самовіддані дії.
Згідно з підписаним президентом указом, 22 військовослужбовців були нагороджені:
орденом Богдана Хмельницького III ступеня - двоє осіб;
орденом "За мужність" III ступеня - п'ятеро осіб;
медаллю "За військову службу Україні" - одна особа;
медаллю "Захиснику Вітчизни" - чотирнадцять осіб.
Серед 22 нагороджених сім військовослужбовців ЗСУ загинуло.
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня
БРОДОВСЬКОГО Богдана Віталійовича (посмертно) - майора
ПИСЬМЕННОГО Юрія Васильовича (посмертно) - капітана медичної служби
Нагородити орденом “За мужність” III ступеня
АНДРІЄНКА Олега Віталійовича (посмертно) - старшого солдата
ГОЛОВІНА Альберта Юрійовича - старшого прапорщика
ДЯТЛОВА Сергія Володимировича (посмертно) - добровольця
МІНКІНА Вячеслава Юрійовича (посмертно) - старшого солдата
ШАРТАВУ Давіда (посмертно) - старшого солдата
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЛМАЗОВА Олександра Олександровича - молодшого лейтенанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ЗУБРЕНКА Івана Сергійовича - лейтенанта
ІСКЕНДЕРОВА Данила Аріфовича - солдата
КРАВЦЯ Миколу Миколайовича - майора
МЕЛЬНИЧУКА Ігоря Сергійовича - молодшого сержанта
МОНИЧ Василину Іванівну - молодшого сержанта
ПЛАХОТНИКА Сергія Федоровича - старшого лейтенанта
ПОЛІГАНА Віталія Васильовича - солдата
РАЗІНКОВА Юрія Івановича - солдата
РЕГІНСЬКОГО Ростислава Ростиславовича - капітана
ТОВЧИГРЕЧКУ Дмитра Івановича (посмертно) - старшого солдата
ФЕДОРЧЕНКА Євгена Петровича - молодшого сержанта
ХУДИКА Івана Володимировича - солдата
ХУТОРНОГО Євгенія Анатолійовича - молодшого сержанта
ШАПАРЕНКА Артура Юрійовича - солдата.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Указ
Президента України
№371/2021
18 серпня 2021 року