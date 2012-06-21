Відповідно до указу №371/2021 22 українських військовослужбовців ЗСУ були відзначені державними нагородами. Військові були нагороджені за особисту мужність й самовіддані дії. 

Згідно з підписаним президентом указом, 22 військовослужбовців були нагороджені:

орденом Богдана Хмельницького III ступеня - двоє осіб;

орденом "За мужність" III ступеня - п'ятеро осіб;

медаллю "За військову службу Україні" - одна особа;

медаллю "Захиснику Вітчизни" - чотирнадцять осіб.

Серед 22 нагороджених сім військовослужбовців ЗСУ загинуло.

 

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня

БРОДОВСЬКОГО Богдана Віталійовича (посмертно) - майора

ПИСЬМЕННОГО Юрія Васильовича (посмертно) - капітана медичної служби

Нагородити орденом “За мужність” III ступеня

АНДРІЄНКА Олега Віталійовича (посмертно) - старшого солдата

ГОЛОВІНА Альберта Юрійовича - старшого прапорщика

ДЯТЛОВА Сергія Володимировича (посмертно) - добровольця

МІНКІНА Вячеслава Юрійовича (посмертно) - старшого солдата

ШАРТАВУ Давіда (посмертно) - старшого солдата

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЛМАЗОВА Олександра Олександровича - молодшого лейтенанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ЗУБРЕНКА Івана Сергійовича - лейтенанта

ІСКЕНДЕРОВА Данила Аріфовича - солдата

КРАВЦЯ Миколу Миколайовича - майора

МЕЛЬНИЧУКА Ігоря Сергійовича - молодшого сержанта

МОНИЧ Василину Іванівну - молодшого сержанта

ПЛАХОТНИКА Сергія Федоровича - старшого лейтенанта

ПОЛІГАНА Віталія Васильовича - солдата

РАЗІНКОВА Юрія Івановича - солдата

РЕГІНСЬКОГО Ростислава Ростиславовича - капітана

ТОВЧИГРЕЧКУ Дмитра Івановича (посмертно) - старшого солдата

ФЕДОРЧЕНКА Євгена Петровича - молодшого сержанта

ХУДИКА Івана Володимировича - солдата

ХУТОРНОГО Євгенія Анатолійовича - молодшого сержанта

ШАПАРЕНКА Артура Юрійовича - солдата.

Президент України     В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Указ
Президента України
№371/2021
18 серпня 2021 року