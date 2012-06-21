Цікавою і захопливою видалася презентація науково- документального видання «Реєстри Сумського полку. 1660—1664 роки», яка відбулася у Сумській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Широкому загалові й громадськості вперше представлено списки жителів Сум та навколишніх слобід і містечок початку 1660-х років.
Як розповіли автори-упорядники історики Олександр Алфьоров та Олександр Різниченко, книжку надруковано під грифом Інституту історії України Національної академії наук України. Вона містить п’ять реєстрів козацького полку за чотири роки — від 1660-го до 1664-го. Дані про далеких предків і генеалогічну інформацію про старшинську верхівку свого часу виявили в московському архіві давніх актів.Усього іменний покажчик охоплює майже 14 тисяч персоналій. За словами упорядників, це тільки початок великого історичного пошуку. Вони мають намір продовжити роботу і надрукувати всі відомі козацькі реєстри Сумського полку другої половини ХVII — першої половини ХVІІІ століття.