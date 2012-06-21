Вперше в Тернопільській області на пішохідному переході з’явилися манекени. Їх встановили задля безпеки пішоходів, щоб застерегти їх. Ці фігури схожі на школярів, які мають намір перейти шосе. Вони стоять на бетонній підставці, одягнуті у білі штани, куртку й картуз. Взуття на них помаранчевого кольору, а на чорному ж наплічнику великими білими літерами виведено: «Увага». Пофарбували манекени спеціальною фарбою, яка відсвічується вночі. Це знак нагадування і для пішоходів, і для водіїв бути обачнішими та уважнішими на дорозі.
Такі фігури встановили на об’їзній дорозі навколо Тернополя, де інтенсивний рух автотранспорту. Цей шлях став межею між обласним центром і селом Гаї-Гречинські. Щоб звернути увагу на заходи безпеки на цій ділянці дороги, спочатку за рахунок коштів сільської ради встановили світлофор. Як каже староста населеного пункту Роман Каліщук, односельці організувалися й зібрали гроші на придбання манекенів. Вартість однієї такої фігури майже 10 тисяч гривень. Щоб вандалам не кортіло завдати шкоди вартовим дорожнього переходу, встановили камери відеоспостереження.